Milan, i convocati di Pioli. Ibra assente, ma ci sarà domenica con il Sassuolo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati del Milan per la partita contro il Genoa: assente Zlatan Ibrahimovic, che con ogni probabilità rientrerà domenica contro il Sassuolo. A seguire la lista completa. Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Musacchio, Romagnoli. Centrocampisti: Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: Colombo, Leão, Maldini, Rebi?. Foto: Instagram Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

