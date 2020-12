LIVE Juventus-Atalanta 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | Gasperini per la prima vittoria | Pirlo per la continuità

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.23 Sull’ex Catania potrebbero piombare proprio lama più papabili sono le squadre italiane come Lazio, Inter e Milan: ma se El Papu alla fine restasse alla corte di Percassi? 18.21 Durante il riscaldamento si sono scambiati due battute El Papu Gomez e Paulo Dybala: i due numeri 10 stanno avendo non pochi problemi nelle rispettive squadre. 18.19 In Coppa Italia nel 2019 giunse l’unicadella Dea, poi sconfitta in finale contro la Lazio: un 3-0 secco nell’apoteosi del gioco bergamasco condotto da Duvan Zapata. 18.17 La squadra nerazzurra, tra le squadre affrontate almeno due volte dalla presenza diin panchina, non ha mai vinto in campionato su otto confronti. 18.15 Il #10 infatti ha già evidenziato la possibilità di andare via dopo ...