LIVE Dinamo Sassari-Bakken Bears 29-19 | Champions League basket in DIRETTA | +10 per il Banco a fine primo quarto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29-25 Tripla di Evans, parziale di 6-0 in favore deiin avvio di secondo. 29-22 1/2 Ongwae. Fallo di Kruslin su Ongwae in entrata. 29-21 Ryan Evans, palleggio, arresto e tiro. INIZIA IL SECONDOFINISCE IL29-19 Tripla di Darboe. 29-16 Tap-in di Burnell a rimbalzo. 27-16 KRUSLIN DA TREEEEE!!!! Massimo vantaggiosul +11 a 38 secondi dalladel. 24-16 Semi-gancio centrale di Tillman che entra con l’ausilio del tabellone. 22-16 2/2 per il giocatore di Los Angeles. Viaggio in lunetta per Stephens. Fallo a rimbalzo offensivo di Justin Tillman. Entrambe le squadre in bonus con 1’54” da giocare nel ...