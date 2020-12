Limatola | sequestrato opificio | denunciato titolare

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sant’Agata de’ Goti (BN) appartenenti al Gruppo Carabinieri Forestali di Benevento, in data 15/12/20 hanno portato a termine una nuova operazione a tutela dell’ambiente, svolta presso unin agro del Comune di(BN). Dal controllo effettuato è emerso che la società oggetto di verifica svolgeva attività di lavorazione del legno, in assenza delle prescritte autorizzazioni in campo ambientale da parte delle autorità preposte. Il personale operante accertava che nell’erano in corso attività lavorative, con la conseguente emissione in atmosfera di sostanze volatili nocive originate, in particolare, dai forni di verniciatura ed inoltre, si riscontrava nelle pertinenze dell’immobile la presenza di numerosi sacchi contenenti rifiuti ...