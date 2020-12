Juventus-Atalanta 1-1 | Freuler riacciuffa Chiesa | sesto pareggio dei bianconeri! Gollini para un rigore a Cristiano Ronaldo

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 12ma giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. Un risultato che non aiuta nessuna delle due squadre: i bianconeri agganciano l’Inter al secondo posto a quota 24 punti e si portano a tre lunghezze di distacco dalla capolista Milan, ma le milanesi giocheranno questa sera rispettivamente contro Napoli e Genoa; gli orobici si trovano all’ottavo posto insieme alla Lazio, a quota 18 punti. I padroni di casa, unica formazione imbattuta nel torneo insieme al Milan, incappa addirittura nelin campionato e non dimostra ancora quel gioco che si sta cercando da ormai un paio di mesi. L’muove la classifica, ma nell’ultimo mese ha sofferto molto e ha un po’ perso lo smalto. Stasera Federicoha ...

juventusfc : KICK-OFF ?? #FINOALLAFINE! Forza bianconeri, portiamo a casa i tre punti! ???? LIVE ??? - juventusfc : 1?? giorno a #JuveAtalanta. Le ultime dal #TrainingCenter? ?? - juventusfc : Su @JuventusTV trovate i #Numbers, qui invece tutto quello che c'è ancora da sapere su #JuveAtalanta! ??… - Bet365Official : ???????????? Italy: Serie A ???????????? ?? FT: Juventus 1-1 Atalanta Bergamasca Calcio ? 29' F. Chiesa ? 57' R. Freuler - Merlon889 : @MomblanOfficial L’Atalanta ha tirato 13 volte vs la porta e battuto il triplo dei calci d’angolo della Juventus. V… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Atalanta

Gollini il migliore dei nerazzurri e non solo per il rigore parato a Ronaldo. Bene anche i centrali di centrocampo Un gol di Remo Freuler e almeno tra grandi interventi di Pierluigi Gollini permettono ...Juventus e Atalanta hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 12ma giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. Un risultato che non aiuta nessuna delle due squadre: i bianconeri agganciano ...