Joe Biden si insedia il 20 gennaio

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non ci sarà il consueto bagno di folla a cui gli americani sono abituati. Il neo presidente degli Stati Uniti rinforza la squadra dei propri collaboratori

you_trend : ?? #BREAKING #USA, i grandi elettori confermano la vittoria di Joe #Biden Mancano solo i 4 grandi elettori delle… - Open_gol : E con questo possiamo definire chiusa la partita americana - fattoquotidiano : La Corte Suprema respinge il ricorso del Texas e di altri 18 Stati pro-Trump. Così sfuma l'ultima possibilità di in… - D78544847 : RT @catlatorre: Da oggi Joe Biden è ufficialmente Presidente degli Stati Uniti. Mi auguro si distingua da Trump su tutto, ma su un partic… - vstiassi : RT @fleinaudi: #BuonaPagina 'Ora l’America sembra più vicina' Angelo #Panebianco @Corriere ?? È qualcosa di meno di un progetto ma, tenuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Joe Biden insedia

TG La7

Rio de Janeiro, 16 dic. (Adnkronos/Europa Press/Dpa) - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, si è congratulato via Twitter con Joe Biden con l'auspicio, ha scritto citando l'inno americano, che i ...Il clima è pessimo, confermano da Cuba. Aria pesante, molti controlli, fermi, arresti. L' isola si prepara a una nuova stretta in vista dell' unificazione delle due monete, il peso cubano e il peso co ...