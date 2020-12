Inter-Napoli, infortunio per Mertens: la caviglia fa crack e lascia il campo in lacrime (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMilano – Dries Mertens, attaccante del Napoli, è uscito al 15esimo minuto del match contro l’Inter lasciando il posto ad Andrea Petagna in seguito a un infortunio. Il giocatore ha abbandonato il campo di gioco in lacrime assistito dallo staff medico degli azzurri, prima di essere trasportato subito negli spogliatoi per accertamenti. Il belga si è fatto male in occasione di un cross, da capire se si tratti di una distorsione nella caduta dopo il cross o se sia un infortunio muscolare. Tutti i tifosi azzurri con il fiato sospeso per l’infortunio dell’attaccante, uscito molto dolorante con la testa fra le mani per il dolore. Per il momento non ci sono indicazioni sull’entità dell’infortunio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMilano – Dries, attaccante del, è uscito al 15esimo minuto del match contro l’ndo il posto ad Andrea Petagna in seguito a un. Il giocatore ha abbandonato ildi gioco inassistito dallo staff medico degli azzurri, prima di essere trasportato subito negli spogliatoi per accertamenti. Il belga si è fatto male in occasione di un cross, da capire se si tratti di una distorsione nella caduta dopo il cross o se sia unmuscolare. Tutti i tifosi azzurri con il fiato sospeso per l’dell’attaccante, uscito molto dolorante con la testa fra le mani per il dolore. Per il momento non ci sono indicazioni sull’entità dell’...

