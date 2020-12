Il caso Genovese non fa paura: le feste private a Milano continuano e sfidano anche il Covid (Di mercoledì 16 dicembre 2020) . I party privati a Milano vanno avanti in case esclusive, alberghi di lusso compiacenti e club aperti di nascosto. Qualcuno ha perfino la postazione col dj. “Il Covid non ha fermato proprio niente, figuriamoci il caso Genovese”, racconta a Fanpage.it un imprenditore che conosce bene la notte milanese e i suoi eccessi. Non più 200 persone ma poche decine, tutti a ballare vicini senza mascherina, come se il Covid non esistesse. The show must go on, lo spettacolo deve continuare. E anche le feste. L’indignazione per i party estremi di Alberto Genovese è durata pochi giorni, poi la voglia di far festa ha superato l’attenzione mediatica e perfino il pericolo di contagio da Covid e le multe per la violazione dei provvedimenti. “A ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 16 dicembre 2020) . I party privati avanno avanti in case esclusive, alberghi di lusso compiacenti e club aperti di nascosto. Qualcuno ha perfino la postazione col dj. “Ilnon ha fermato proprio niente, figuriamoci il”, racconta a Fanpage.it un imprenditore che conosce bene la notte milanese e i suoi eccessi. Non più 200 persone ma poche decine, tutti a ballare vicini senza mascherina, come se ilnon esistesse. The show must go on, lo spettacolo deve continuare. Ele. L’indignazione per i party estremi di Albertoè durata pochi giorni, poi la voglia di far festa ha superato l’attenzione mediatica e perfino il pericolo di contagio dae le multe per la violazione dei provvedimenti. “A ...

fanpage : Non solo #Genovese, parla la modella delle feste private: 'Se faccio i nomi mi ammazzano' - stefania_2020 : RT @AzzurraBarbuto: Caso Genovese: per Aspesi la diciottenne è stata “imprudente”. Ma se a dirlo è Feltri, questi viene lapidato https://t.… - seguotuttiii : RT @djaniceto: Lui è uno stronzo psicopatico ma le ragazze che ci cascano non sono da meno - DjAnicetofans : RT @djaniceto: Lui è uno stronzo psicopatico ma le ragazze che ci cascano non sono da meno - paolitabeat : RT @djaniceto: Lui è uno stronzo psicopatico ma le ragazze che ci cascano non sono da meno -