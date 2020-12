Grande Fratello Vip | chi entrerà il 18 dicembre? 4 nuovi vipponi | a sorpresa c’è un nome di Temptation Island

Leggi su velvetgossip

Venerdì 18 dicembre andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. C'è Cristiano Malgioglio in nomination e già questa di per sé è una notizia. Tuttavia sappiamo che c'è molto di più. Il pubblico della trasmissione sarà felice di sapere che quattro nuovi ingressi sconvolgeranno gli equilibri, già precari, della casa più spiata