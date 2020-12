Falsi casting per aspiranti attrici, arrestato a Milano 48enne per violenza sessuale. Indagini anche a Roma (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un provino per un film italiano. Era questa l’esca per attirare giovani donne che diventavano prede da abusare. L’uomo, che organizzava Falsi casting per aspiranti attrici per poi violentarle, è stato arrestato dagli uomini della Squadra Mobile di Milano. Gli investigatori della polizia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo che ha precedenti per truffa, appropriazione indebita, documenti Falsi e violenze sessuali. A far scattare l’inchiesta la denuncia, lo scorso 11 luglio, di una ragazza da poco maggiorenne. La prima che ha presentato denuncia aveva raccontato di essere stata convocata per telefono per un casting per aspiranti attrici dedicato alla produzione di un film ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un provino per un film italiano. Era questa l’esca per attirare giovani donne che diventavano prede da abusare. L’uomo, che organizzavaperper poi violentarle, è statodagli uomini della Squadra Mobile di. Gli investigatori della polizia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo che ha precedenti per truffa, appropriazione indebita, documentie violenze sessuali. A far scattare l’inchiesta la denuncia, lo scorso 11 luglio, di una ragazza da poco maggiorenne. La prima che ha presentato denuncia aveva raccontato di essere stata convocata per telefono per unperdedicato alla produzione di un film ...

