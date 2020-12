DIRETTA Parma Cagliari risultato 0-0 video streaming tv | che occasione per Kurtic!

repubblica : Diretta Parma-Cagliari 0-0 - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Parma-Cagliari 0-0 in diretta su - gabrielemajo : New post: PARMA-CAGLIARI, DIRETTA LIVE REACTION (Video Papirus Ultra) - AndreaFerr74 : RT @CentotrentunoC: #Cagliari ?? Sorpresa #DiFrancesco: #Cerri è il centravanti dei rossoblù ?? Segui #ParmaCagliari su Centotrentuno ???? ecc… - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Sorpresa #DiFrancesco: #Cerri è il centravanti dei rossoblù ?? Segui #ParmaCagliari su Centotrentuno ????… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Parma

La Repubblica

Dopo il pareggio contro il Parma il Milan vuole tornare a vincere, le assenze non possono essere una scusa. Contro il Genoa sarà na sfida tutta da vivere che, come sempre, vi racconteremo in diretta, ...Attiva ora. Info e dove vederla. Competizione: Serie A 2020/2021. Quando: Mercoledì 16 dicembre 2020. Fischio d’inizio: ore 20.45. Stadio: Stadio Luigi Ferraris (Genova). Dove vederla in streaming: Se ...