Dino Maglio | il carabiniere che stuprava le turiste straniere

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) . Limoncello e benzodiazepine per far perdere i sensi, poi lo stupro. Le vittime venivano attirate sulla casa ai colli Euganei con un annuncio su un di sito Couchsurfing, il servizio low cost di ospitalità per turisti., ex, è stato condannato a 9 anni di carcere per violenza sessuale e riduzione in stato di incapacità. Di giorno, di sera stupratore di. In quattordici hanno accusato, 37enne di origini pugliesi, di averle drogate e stuprate mentre erano incoscienti. Nel 2019 l’exè stato condannato a 12 anni e otto mesi per quattro casi di violenza sessuale aggravata, procurato stato d’incapacità e concussione, salvo poi vedersi ridurre la pena nel 2020, in Appello, da 9 anni e otto ...