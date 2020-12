Dalla Salemi alla Del Vesco: diamo i voti ai look nell’ultima puntata del Gf Vip (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Da Giulia Salemi ad Adua Del Vesco, passando per Dayane Mello e Sonia Lorenzini. diamo i voti ai look nell’ultima puntata del Gf Vip. Anche questa settimana diamo i voti ai look delle protagoniste del Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci, che nelle scorse settimane si è sempre messa in evidenza con i L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Da Giuliaad Adua Del, passando per Dayane Mello e Sonia Lorenzini.aidel Gf Vip. Anche questa settimanaaidelle protagoniste del Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci, che nelle scorse settimane si è sempre messa in evidenza con i L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Novella_2000 : Alcune fan urlano fuori dalla casa e mettono in guardia Pierpaolo da Giulia (VIDEO) #gfvip - Gioia11625035 : Pier infastidito dalla urla Infastidito da Malgioglio che rompe per il quadro E ha detto che il quadro rappresenta… - fra032412 : RT @bayxreche: - facendo la guerra e non dobbiamo schierarci dalla parte di nessuno, perché ognuna ha le sue ragioni e sta soffrendo, quind… - cx_drm : RT @bayxreche: - facendo la guerra e non dobbiamo schierarci dalla parte di nessuno, perché ognuna ha le sue ragioni e sta soffrendo, quind… - Nocomentro : RT @bayxreche: - facendo la guerra e non dobbiamo schierarci dalla parte di nessuno, perché ognuna ha le sue ragioni e sta soffrendo, quind… -