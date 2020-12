Cristiano Malgioglio scioccato al GF Vip | apre la porta e becca il momento intimo

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sicuramente l’ingresso diha movimentato questo GF Vip. Prima ospite speciale, poi concorrente ufficiale il paroliere che aveva già partecipato a una precedente edizione del reality è stato subito accolto con calore dai vipponi, molti dei quali lo hanno presto “assunto” come confidente. Ora peròrischia di uscire: la scorsa diretta è finito in nomination insieme a Tommaso Zorzi, Giacomo Urtis e Maria Teresa Ruta e quando ha saputo di essere stato votato da Giulia Salemi, con cui c’era già stato uno scontro, è andato su tutte le furie. Una volta finita la diretta, si è sfogato con Stefania Orlando e Giacomo Urtis: “Basta, me ne vado…”, ha detto ai coinquilini, che hanno subito cercato di farlo ragionare, consigliandogli di dormirci su. (Continua dopo la foto)era a dir poco ...

GrandeFratello : Cristiano Malgioglio concorrente ufficiale ed è subito PARTY HARD! ?? #GFVIP - comentalice_ : RT @rosmellomood: Malgioglio a Dayane: 'dopo andiamo in sauna e parliamo chiamiamo anche Rosalinda. Perché devo capire.' EH ANCHE NOI DOBBI… - giorgiadipalo : RT @rosmellomood: Malgioglio a Dayane: 'dopo andiamo in sauna e parliamo chiamiamo anche Rosalinda. Perché devo capire.' EH ANCHE NOI DOBBI… - nomeutente_00 : RT @BitchBo88023503: #gfvip ??Salviamo anche MTR e Giacomo! ??Deve uscire CRISTIANO MALGIOGLIO - BitchBo88023503 : #gfvip ??Salviamo anche MTR e Giacomo! ??Deve uscire CRISTIANO MALGIOGLIO -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Malgioglio

Ieri sera Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono state sorprese in intimità in magazzino da Cristiano Malgioglio che, insieme a Stefania ...Sembra che la tensione tra Dayane e Rosalinda non accenna a placarsi, soprattutto dopo l'ultimo confronto tra le due in giardino.