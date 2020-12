Covid, Speranza: “Vaccino sfida più importante, la strada è giusta” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA – “Quella del vaccino Covid è la sfida più importante dei prossimi mesi. L’Italia ha sempre lavorato perché il percorso di approvazione di Ema fosse al tempo stesso rigoroso, trasparente e veloce. È una buona notizia che tale processo possa completarsi già prima di Natale. Significherà che avremo finalmente a disposizione un vaccino efficace e sicuro”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. Leggi su dire (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA – “Quella del vaccino Covid è la sfida più importante dei prossimi mesi. L’Italia ha sempre lavorato perché il percorso di approvazione di Ema fosse al tempo stesso rigoroso, trasparente e veloce. È una buona notizia che tale processo possa completarsi già prima di Natale. Significherà che avremo finalmente a disposizione un vaccino efficace e sicuro”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.

giorgio_gori : Quindi: - il #Covid rivela gravi limiti della nostra Sanità - per rafforzarla il ministro Speranza redige un piano… - Agenzia_Ansa : La #Fda negli Stati Uniti ha dato l'autorizzazione al primo test anti-#Covid fai da te. #ANSA - irpiniatimes1 : Covid-19, Speranza: “Presto un vaccino efficace e sicuro” - BI_Italia : “Oggi non trasportiamo carichi, consegniamo speranza” - razorblack66 : RT @LunatiLuciano: SILERI, VICE MINISTRO DELLA SANITÀ VA IN TV E DICE CHE speranza È RESPONSABILE DI CENTINAIA DI MORTI PERCHÉ IL PIANO COV… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza Covid: Speranza, auspico Ema approvi prima del previsto vaccino Pfizer-BioNTech Il Sole 24 ORE Covid-19, Speranza: “Presto un vaccino efficace e sicuro”

“Quella del vaccino covid è la sfida più importante dei prossimi mesi. L’Italia ha sempre lavorato perché il percorso di approvazione di Ema fosse al tem ...

Volley, Cus Ancona: rinnovata la partnership con “Dadi e Mattoncini”

Il titolare Andrea Valla: "Chi lavora con i giovani guarda al futuro" Dadi e Mattonici per il secondo anno consecutivo partner del Cus Ancona Volley. A confermare la notizia è il titolare Andrea Valla ...

“Quella del vaccino covid è la sfida più importante dei prossimi mesi. L’Italia ha sempre lavorato perché il percorso di approvazione di Ema fosse al tem ...Il titolare Andrea Valla: "Chi lavora con i giovani guarda al futuro" Dadi e Mattonici per il secondo anno consecutivo partner del Cus Ancona Volley. A confermare la notizia è il titolare Andrea Valla ...