Coronavirus: cani e gatti non lo trasmettono ma i loro padroni possono contagiarli (Di mercoledì 16 dicembre 2020) cani e gatti domestici non trasmettono il virus Sars-CoV-2. Ma possono essere contagiati dai loro padroni, pur non sviluppando la malattia. Lo dimostra il primo studio del progetto CovidinPet, pubblicato su Nature Communications da ricercatori dell’università Statale di Milano e dell’università di Bari. Arruolati 919 cani e gatti Nel lavoro pubblicato – riferiscono dalla Statale meneghina – sono stati arruolati 919 cani e gatti provenienti da aree del territorio nazionale. In particolare dalla Lombardia, in cui nella prima ondata della pandemia di Covid-19 la prevalenza della malattia nell’uomo è risultata particolarmente elevata. Nell’ambito dello studio sono stati eseguiti tamponi molecolari orofaringei, nasali o ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020)domestici nonil virus Sars-CoV-2. Maessere contagiati dai, pur non sviluppando la malattia. Lo dimostra il primo studio del progetto CovidinPet, pubblicato su Nature Communications da ricercatori dell’università Statale di Milano e dell’università di Bari. Arruolati 919Nel lavoro pubblicato – riferiscono dalla Statale meneghina – sono stati arruolati 919provenienti da aree del territorio nazionale. In particolare dalla Lombardia, in cui nella prima ondata della pandemia di Covid-19 la prevalenza della malattia nell’uomo è risultata particolarmente elevata. Nell’ambito dello studio sono stati eseguiti tamponi molecolari orofaringei, nasali o ...

Brivido_Nero : RT @SecolodItalia1: Coronavirus: cani e gatti non lo trasmettono ma i loro padroni possono contagiarli - SecolodItalia1 : Coronavirus: cani e gatti non lo trasmettono ma i loro padroni possono contagiarli - tuamilmare : RT @redazioneiene: Volete sapere come aiutare questi poveri animali? Ce lo spiega @AlyMartinelli #LeIene -