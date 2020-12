Boxe, i due pugili si picchiano durante la prova del peso: il video del gesto antisportivo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Due pugili che se le danno prima di salire sul ring. È successo a Sidney, alla prova del peso, tra Paul Gallen, un ex rugbista che ha militato nella nazionale australiana, e Mark Hunt, lottatore di arti marziali miste e kickBoxer samoano. Hunt, come si vede nel video, ha aggredito Gallen subito dopo che questi si era pesato davanti al pubblico in vista del match del giorno successivo. Per fermare il pugile neozelandese, è stato necessario l’intervento di cinque persone. A giudicare dalla tranquillità di Gallen, a più di una persona è venuto il sospetto che, in qualche modo, l’aggressione fosse concordata. Per la cronaca, l’australiano ha battuto Hunt sul ring. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dueche se le danno prima di salire sul ring. È successo a Sidney, alladel, tra Paul Gallen, un ex rugbista che ha militato nella nazionale australiana, e Mark Hunt, lottatore di arti marziali miste e kickr samoano. Hunt, come si vede nel, ha aggredito Gallen subito dopo che questi si era pesato davanti al pubblico in vista del match del giorno successivo. Per fermare il pugile neozelandese, è stato necessario l’intervento di cinque persone. A giudicare dalla tranquillità di Gallen, a più di una persona è venuto il sospetto che, in qualche modo, l’aggressione fosse concordata. Per la cronaca, l’australiano ha battuto Hunt sul ring. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pugilato come scuola di vita che accomuna i due assi, nati non certo da famiglie ricche. Così, ecco il riscatto, l'ascesa, i trionfi, la voglia di continuare a lungo con la stessa fame. Il portoghese ...

Grande appuntamento per la boxe italiana quello in programma per giovedì 17 dicembre 2020 all'Allianz Cloud di Milano, dove andrà in scena la "Milano Boxing Night". Nell'evento organizzato da Matchroo ...

Pugilato come scuola di vita che accomuna i due assi, nati non certo da famiglie ricche. Così, ecco il riscatto, l'ascesa, i trionfi, la voglia di continuare a lungo con la stessa fame. Il portoghese ...

Grande appuntamento per la boxe italiana quello in programma per giovedì 17 dicembre 2020 all'Allianz Cloud di Milano, dove andrà in scena la "Milano Boxing Night". Nell'evento organizzato da Matchroo ...