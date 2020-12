Bando vaccinazioni, lo schiaffo di Arcuri agli infermieri (Di mercoledì 16 dicembre 2020) di Alessio Mannino. Prima erano “angeli”, “eroi” e combattenti “in prima linea”, adesso vengono trattati a pesci in faccia. Gli infermieri degli ospedali pubblici italiani godono di uno stipendio medio, tenetevi forte, di 1410 euro netti, mentre a inizio carriera addirittura di 1150 (“roba da Terzo Mondo” secondo Antonio De Palma, presidente del sindacato Nursing Up). Quest’anno hanno ricevuto un bonus diversamente calcolato dalle Regioni di qualche centinaio di euro, se va bene fino a 1200 come in Veneto, il che equivale comunque, per l’Anaao Assomed, a una “elemosina” a fronte dei rischi, della fatica e dello stress subìti in questi mesi. E ora il commissario straordinario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, che si inventa, pur di non coivolgerli nel piano di vaccinazione che dovrebbe partire (il condizionale è d’obbligo) a gennaio? Un ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 16 dicembre 2020) di Alessio Mannino. Prima erano “angeli”, “eroi” e combattenti “in prima linea”, adesso vengono trattati a pesci in faccia. Glidegli ospedali pubblici italiani godono di uno stipendio medio, tenetevi forte, di 1410 euro netti, mentre a inizio carriera addirittura di 1150 (“roba da Terzo Mondo” secondo Antonio De Palma, presidente del sindacato Nursing Up). Quest’anno hanno ricevuto un bonus diversamente calcolato dalle Regioni di qualche centinaio di euro, se va bene fino a 1200 come in Veneto, il che equivale comunque, per l’Anaao Assomed, a una “elemosina” a fronte dei rischi, della fatica e dello stress subìti in questi mesi. E ora il commissario straordinario all’emergenza Covid, Domenico, che si inventa, pur di non coivolgerli nel piano di vaccinazione che dovrebbe partire (il condizionale è d’obbligo) a gennaio? Un ...

