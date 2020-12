AUDIO | Regole anti-Covid infrante | Tom Cruise urla contro troupe di Mission Impossible

Leggi su dire

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA – “A Hollyood sono tornati a fare film perché credono in noi e in quello che facciamo. Stiamo creando migliaia di posti di lavoro, brutti stronxxi. Non voglio mai più vedere niente del genere! Mai! E se lo fate vi licenzio, se succede di nuovo ve ne andrete a quel paese”. Non le manda a dire Tom Cruise, protagonista di uno scontro verbale piuttosto acceso con la troupe dell’ultimo Mission Impossible. A fare andare su tutte le furie la star americana sarebbe stata l’infrazione delle regole anticovid sul set. La notizia è stata riportata dal The Sun che ha diffuso l’audio dell’attore di cui è entrata in possesso.