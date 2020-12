Walter Ricciardi: “Vaccino obbligatorio per gli operatori sanitari” (Di martedì 15 dicembre 2020) “Se gli operatori sanitari non faranno il Vaccino, io sono per istituire una forma di obbligo”. Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del Ministero della Salute, in un’intervista ad Agorà su Rai 3 in cui ancora una volta ha sposato una tesi legata all’estremo rigore nella lotta alla pandemia di coronavirus: “Se il convincimento non ha effetto, si può inserire una clausola per gli operatori sanitari e per quelli a stretto contatto con il pubblico, e rendere per loro obbligatorio il Vaccino”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) “Se glinon faranno il, io sono per istituire una forma di obbligo”. Lo ha detto, consigliere del Ministero della Salute, in un’intervista ad Agorà su Rai 3 in cui ancora una volta ha sposato una tesi legata all’estremo rigore nella lotta alla pandemia di coronavirus: “Se il convincimento non ha effetto, si può inserire una clausola per glie per quelli a stretto contatto con il pubblico, e rendere per loroil”. SportFace.

