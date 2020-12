cronaca_news : Virus, spostamenti vietati: sono seimila gli italiani sanzionati - StraNotizie : Virus, spostamenti vietati: sono seimila gli italiani sanzionati - Profilo3Marco : RT @repubblica: Virus, spostamenti vietati: sono seimila gli italiani sanzionati - Ros36292999 : RT @repubblica: Virus, spostamenti vietati: sono seimila gli italiani sanzionati - liviofiorillo : RT @repubblica: Virus, spostamenti vietati: sono seimila gli italiani sanzionati -

Ultime Notizie dalla rete : Virus spostamenti

la Repubblica

C'è una nuova variante del Coronavirus:Lo ha detto in Parlamento il ministro della Salute britannico Matt Hancock ...Una decisione che deve essere presa a fronte del fatto che "la curva del virus ancora non scende come dovrebbe ... con bar e ristoranti chiusi, spostamenti limitati, ma con i negozi aperti. La seconda ...