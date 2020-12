Uomini e donne oggi, news in diretta dalla puntata del 15 dicembre 2020 (Video) (Di martedì 15 dicembre 2020) Anche oggi, martedì 15 dicembre 2020, “Tutto.tv” segue Uomini e donne in diretta web, con tutte le ultime news e i Video, tratti direttamente dalla puntata odierna del programma di Canale 5, anche questo martedì pomeriggio alle prese con notizie fornite in tempo reale, sia sui tronisti del cosiddetto Trono Classico, che su dame e cavalieri del Trono Over. Stando alle anticipazioni, infatti, nella puntata di Uomini e donne di oggi pomeriggio: la stessa Maria De Filippi dovrebbe ricevere una sorpresa in studio per il suo compleanno, mentre invece Gemma Galgani, dopo la sfilata di ieri con tanto di acqua in testa, sembra sia sempre più ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 dicembre 2020) Anche, martedì 15, “Tutto.tv” segueinweb, con tutte le ultimee i, trattimenteodierna del programma di Canale 5, anche questo martedì pomeriggio alle prese con notizie fornite in tempo reale, sia sui tronisti del cosiddetto Trono Classico, che su dame e cavalieri del Trono Over. Stando alle anticipazioni, infatti, nelladidipomeriggio: la stessa Maria De Filippi dovrebbe ricevere una sorpresa in studio per il suo compleanno, mentre invece Gemma Galgani, dopo la sfilata di ieri con tanto di acqua in testa, sembra sia sempre più ...

