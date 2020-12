Una rana e una mosca contro il Coronavirus (Di martedì 15 dicembre 2020) L’ARLeF ha inviato un poster a tutte le scuole friulane per educare alla salute Il progetto educativo ”Free&Ulli e lis besteatis”, realizzato dall’ARLeF in collaborazione con la Protezione Civile, cresce ancora e raggiunge le scuole friulane. Dopo il cartone animato (pubblicato sui social e disponibile sul canale YouTube dell’ARLeF) e la scheda a fumetti (distribuita nei centri estivi comunali), è ora la volta del poster, che proprio in questi giorni è stato recapitato a tutte le scuole primarie e dell’infanzia, affinché venga affisso in ogni aula e nei corridoi dell’istituto. In questo modo, seguendo l’esempio della rana Free e della mosca Ulli, che si lavano le mani al ritmo della nota filastrocca Ursule parussule, i bambini impareranno a scacciare le “bestiacce” in modo sicuro e divertente. «Abbiamo voluto mettere il poster a disposizione ... Leggi su udine20 (Di martedì 15 dicembre 2020) L’ARLeF ha inviato un poster a tutte le scuole friulane per educare alla salute Il progetto educativo ”Free&Ulli e lis besteatis”, realizzato dall’ARLeF in collaborazione con la Protezione Civile, cresce ancora e raggiunge le scuole friulane. Dopo il cartone animato (pubblicato sui social e disponibile sul canale YouTube dell’ARLeF) e la scheda a fumetti (distribuita nei centri estivi comunali), è ora la volta del poster, che proprio in questi giorni è stato recapitato a tutte le scuole primarie e dell’infanzia, affinché venga affisso in ogni aula e nei corridoi dell’istituto. In questo modo, seguendo l’esempio dellaFree e dellaUlli, che si lavano le mani al ritmo della nota filastrocca Ursule parussule, i bambini impareranno a scacciare le “bestiacce” in modo sicuro e divertente. «Abbiamo voluto mettere il poster a disposizione ...

