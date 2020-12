The Mandalorian 2: perché ne avevamo bisogno (Di martedì 15 dicembre 2020) The Mandalorian, fin dalla sua prima uscita lo scorso anno, è stato un grande successo. Gli ingredienti ci sono tutti: la storia di un antieroe, un cacciatore di taglie, che contravviene al suo rigido codice morale per salvare la vita a un piccolo, anche se non completamente indifeso, baby Yoda. Facendolo, si troverà a scontrarsi con sé stesso, colleghi, mercenari, finanche amici, ma anche a crearsene di nuovi. Mando, il Mandaloriano, è un personaggio che non solo vive fisicamente isolato : by Hynerd.it Leggi su hynerd (Di martedì 15 dicembre 2020) The, fin dalla sua prima uscita lo scorso anno, è stato un grande successo. Gli ingredienti ci sono tutti: la storia di un antieroe, un cacciatore di taglie, che contravviene al suo rigido codice morale per salvare la vita a un piccolo, anche se non completamente indifeso, baby Yoda. Facendolo, si troverà a scontrarsi con sé stesso, colleghi, mercenari, finanche amici, ma anche a crearsene di nuovi. Mando, ilo, è un personaggio che non solo vive fisicamente isolato : by Hynerd.it

starwarsnewsit : Pedro Pascal parla di The Mandalorian in altri progetti di Star Wars - - ouamordasuavida : vo assisti the mandalorian fds - IzzyCrucio : Pedro Pascal in the mandalorian...sexy - Vegazinho : startei The Mandalorian, brabissimo - letimcarv : the mandalorian mto massa -