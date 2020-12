Stefania Orlando, il marito contro Tommaso Zorzi? Le sue parole (Di martedì 15 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Stefania Orlando è stata “tradita” dalla nomination del suo grande amico Tommaso Zorzi. Come l’avrà presa il marito? Ecco le sue parole. Ieri sera durante la puntata del Grande Fratello Vip Stefania Orlando è stata nominata dal suo grandissimo amico Tommaso Zorzi. Un esito che ha lasciato perplessa la donna, ma che ha stupito anche Leggi su youmovies (Di martedì 15 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è stata “tradita” dalla nomination del suo grande amico. Come l’avrà presa il? Ecco le sue. Ieri sera durante la puntata del Grande Fratello Vipè stata nominata dal suo grandissimo amico. Un esito che ha lasciato perplessa la donna, ma che ha stupito anche

trash_italiano : Stefania Orlando comunque rivelazione 2020. #GFVIP - trash_italiano : STEFANIA ORLANDO CHE BELLA CHE SEI #GFVIP - VittoriaB12 : RT @SimoGianlorenzi: Annunciazione annunciazione!! Nuovo aereo per @stefyorlando pronto al decollo, donate, allacciate le cinture ed enjoy… - suamyguerraa : RT @sonogreta_: 'Io non voglio che Tommaso si senta in colpa per avermi nominata. Questa cosa la cancelliamo subito, come se non fosse mai… - valen_mess_ : RT @fraversion: Stefania Orlando difficilmente vincerà, ma questo Grande Fratello Vip è la rivincita televisiva che meritava da tempo. Ne s… -