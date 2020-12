Speranza: 'Ema approvi vaccino Pfizer in anticipo' (Di martedì 15 dicembre 2020) 'Il mio auspicio è che l'Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare ... Leggi su leggo (Di martedì 15 dicembre 2020) 'Il mio auspicio è che l'Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il Biontech inrispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare ...

Questa mattina con una nota il ministro della Salute, Roberto Speranza, aveva espresso l'auspicio "che l'Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino ...

Il via libera al vaccino anti-Covid in Europa potrebbe arrivare già prima di Natale. Diverse fonti, citate dall'Ansa e dalla Bild, spiegano infatti che l'approvazione da parte dell'Agenzia europea per ...