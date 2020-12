Roma, Pedro è pronto a rientrare contro il Torino (Di martedì 15 dicembre 2020) Una settimana di riposo era quello che gli serviva. Dopo la trasferta di Sofia, complice la squalifica che gli ha fatto saltare Bologna (in seguito alla prima espulsione in carriera), lo spagnolo ... Leggi su gazzetta (Di martedì 15 dicembre 2020) Una settimana di riposo era quello che gli serviva. Dopo la trasferta di Sofia, complice la squalifica che gli ha fatto saltare Bologna (in seguito alla prima espulsione in carriera), lo spagnolo ...

sportli26181512 : Pedro, il leader nato: ora è pronto a riprendersi la Roma dopo la squalifica: Pedro, il leader nato: ora è pronto a… - Gazzetta_it : #Pedro, il leader nato: ora è pronto a riprendersi la #Roma dopo la squalifica - romanewseu : Verso #RomaTorino, tornano #Pedro e #Smalling. Ancora out #Mirante #ASRoma #RomanewsEU - toravon_ : @CapitanBergomi boh sempre pensato, doveva andarci anche due anni fa se non sbaglio o lazio o roma dato che tolti… - siamo_la_Roma : ?? Contro il #Torino tornano #Pedro e #Smalling ?? Ce la fa anche #Kumbulla ???? E in porta confermato #PauLopez… -