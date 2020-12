Questa foto di Beatrice Lorenzin che si vaccina è reale, ma non è stata scattata durante la pandemia di Covid-19 (Di martedì 15 dicembre 2020) Il 13 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una donna con una camice bianco in procinto di fare un’iniezione sul braccio a Beatrice Lorenzin, deputata del Partito democratico ed ex ministra della Salute. La foto è accompagnata da questo testo: «Niente mascherina per entrambe sia la dottoressa che la onorevolessa. E niente guanti per la dottoressa. Inoltre ingrandendo la foto non si nota l’ago, oltre al fatto che il vaccino non è ancora disponibile. Manco le balle del mestiere gli vengono bene». Dunque, secondo gli autori del contenuto che stiamo analizzando, la foto sarebbe stata scattata durante la pandemia di Covid-19. Questo contenuto è fuorviante e veicola una ... Leggi su facta.news (Di martedì 15 dicembre 2020) Il 13 dicembre 2020 su Facebook èpubblicata un’immagine che mostra una donna con una camice bianco in procinto di fare un’iniezione sul braccio a, deputata del Partito democratico ed ex ministra della Salute. Laè accompagnata da questo testo: «Niente mascherina per entrambe sia la dottoressa che la onorevolessa. E niente guanti per la dottoressa. Inoltre ingrandendo lanon si nota l’ago, oltre al fatto che il vaccino non è ancora disponibile. Manco le balle del mestiere gli vengono bene». Dunque, secondo gli autori del contenuto che stiamo analizzando, lasarebbeladi-19. Questo contenuto è fuorviante e veicola una ...

beppe_grillo : Questa foto è stata scattata in Arabia? In Egitto? In Qatar? No, in Amazzonia...il 'polmone verde del nostro piane… - matteosalvinimi : Prato, Ivo e Livia - lui 93enne, lei 88enne - hanno mandato questa foto ai figli con la bella notizia di essere in… - il_piccolo : #Trieste 'L'alba a Miramar, una piccola meraviglia di luce' è la didascalia che accompagna questa splendida foto sc… - Deiana_Luca9 : Questa se vogliamo è una ulteriore prova del fatto che non si chiude per le foto - justignorance_ : Taehyung che pubblica questa foto di Jimin dicendo “perfetto fino alla fine” QUANTO È SOTTONEEE -

Ultime Notizie dalla rete : Questa foto Questa foto non dimostra che il sindaco di Londra sta fingendo di sottoporsi ad un vaccino facta.news Il miglior regalo di Natale lo faccio a me: esco dalle chat online

Con il lockdown quello che mi succede, molto, succede al cellulare. Che altrove non si muove una foglia, ma lì dentro, invece, è tutto un subbuglio di azioni ed emozioni. Ed è con il lockdown, infatti ... TAG: Volevo Fare La Rockstar

Le foto utilizzate in questo sito sono di proprietà o di uso libero su internet. Chiunque ne richieda la proprietà, ne faccia immediata comunicazione e le foto verranno immediatamente rimosse. Con il lockdown quello che mi succede, molto, succede al cellulare. Che altrove non si muove una foglia, ma lì dentro, invece, è tutto un subbuglio di azioni ed emozioni. Ed è con il lockdown, infatti ...Le foto utilizzate in questo sito sono di proprietà o di uso libero su internet. Chiunque ne richieda la proprietà, ne faccia immediata comunicazione e le foto verranno immediatamente rimosse.