Probabili formazioni Fiorentina-Sassuolo | dodicesima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 15 dicembre 2020) Ledi, match delladi. Si gioca alle 20:45 di martedì 16 dicembre nella cornice dello stadio Franchi. La squadra viola va a caccia di un risultato positivo per lasciarsi alle spalle il momento no, per ilc’è voglia di reagire dopo l’ultima flessione di prestazione più che di risultati. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go.– Spazio al 4-3-3 con Callejon, Vlahovic e Ribery sul fronte d’attacco. Dovrebbe tornare pienamente arruolabile Castrovilli mentre è in dubbio Biraghi.– Out Defrel, Chiriches, Romagna. De Zerbi non rinuncia al 4-2-3-1 ...