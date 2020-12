Primaria, è possibile valutare ancora con i voti le attività in itinere? Risponde il Ministero (Di martedì 15 dicembre 2020) Faq del Ministero sulla valutazione nella scuola Primaria, che esplicitano alcuni passaggi dell’ordinanza e delle linee guida relative alle nuove modalità di formulazione del giudizio descrittivo nelle scuole primarie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 dicembre 2020) Faq delsulla valutazione nella scuola, che esplicitano alcuni passaggi dell’ordinanza e delle linee guida relative alle nuove modalità di formulazione del giudizio descrittivo nelle scuole primarie. L'articolo .

