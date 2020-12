Precipita per 20 metri dal ponte di una nave in costruzione: muore a 44 anni (Di martedì 15 dicembre 2020) ANCONA - Tragediaalla Fincantieri al porto di Ancona . Un dipendente di 44 anni è morto dopo essere Precipitato dall'ottavo ponte di una nave in costruzione all'interno del bacino. Un volo ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 15 dicembre 2020) ANCONA - Tragediaalla Fincantieri al porto di Ancona . Un dipendente di 44è morto dopo essereto dall'ottavodi unainall'interno del bacino. Un volo ...

Ultime Notizie dalla rete : Precipita per Val Passiria, muore cacciatore che precipita per 150 metri l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Spara al vicino dopo la lite per i cani: giovane resta ferito, arrestato 51enne

ANCONA - Tragediaalla Fincantieri al porto di Ancona. Un dipendente di 44 anni è morto dopo essere precipitato dall'ottavo ponte di una nave in costruzione all'interno del bacino. Scene da Far West al confine tra Fucecchio e San Miniato. Il colpo di fucile sarebbe partito a scopo intimidatorio ...ANCONA - Tragediaalla Fincantieri al porto di Ancona. Un dipendente di 44 anni è morto dopo essere precipitato dall'ottavo ponte di una nave in costruzione all'interno del bacino.