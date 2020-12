Pogba Juventus, Marianella: “Verrà ceduto a gennaio. Solskjaer furioso” (Di martedì 15 dicembre 2020) Pogba Juventus – Tutti i supporters bianconeri sarebbero davvero felici di riavere in squadra il campione francese, giocatore che può fare davvero la differenza in mezzo al campo con la sua qualità. Nei giorni scorsi il suo agente Mino Raiola ha parlato proprio di Pogba e di come non sia felice attualmente al Manchester United. Parole che insomma sembrano lasciar presagire un possibile cambio di maglia a breve per il centrocampista. Il suo contratto con i Red Devils scade nel 2022 e non sembra esserci alcun rinnovo in vista. Pogba Juventus, le ultimissime sul francese Insomma sembra esserci qualche spiraglio già per la partenza del giocatore a gennaio, anche se il club inglese difficilmente farà sconti, vista anche la spesa fatta per riportarlo in Inghilterra dopo l’esperienza a ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 15 dicembre 2020)– Tutti i supporters bianconeri sarebbero davvero felici di riavere in squadra il campione francese, giocatore che può fare davvero la differenza in mezzo al campo con la sua qualità. Nei giorni scorsi il suo agente Mino Raiola ha parlato proprio die di come non sia felice attualmente al Manchester United. Parole che insomma sembrano lasciar presagire un possibile cambio di maglia a breve per il centrocampista. Il suo contratto con i Red Devils scade nel 2022 e non sembra esserci alcun rinnovo in vista., le ultimissime sul francese Insomma sembra esserci qualche spiraglio già per la partenza del giocatore a, anche se il club inglese difficilmente farà sconti, vista anche la spesa fatta per riportarlo in Inghilterra dopo l’esperienza a ...

goal : Juventus will offer Paulo Dybala in a swap deal for Paul Pogba in January, according to Tuttosport ?? - aagulla_espn : Pogba a la Juventus? - tancredipalmeri : Lo Juventus offrirà a gennaio al Manchester United uno scambio Dybala-Pogba. L’uscita di Raiola era nell’aria a To… - LFCcomps_ : Paul Pogba - Juventus Fee - 60 million - AdiGhiffari16 : RT @Ari_chronicles: @MyGreatest11 Pogba ,Pirlo, to Juventus -