Nuovo Dpcm | il documento che ha spinto il Governo a misure più rigide

(Di martedì 15 dicembre 2020), il'segreto' Come riportato da Today.it, un'segreto' redatto dal Cts avrebbeilConte a imporre una nuova stretta in vista delle festività natalizie. ...

sano_scettico : Il governo sta valutando di rendere tutta l'Italia zona rossa o arancione. Motivo: il 'rallentamento del calo dell’… - cclatwe : Probabile Dpcm... n°13.576??Siamo entrati nell'era del potere gestito da ignavi ?? - SanremoNews : Bordighera: verso il Natale sotto il nuovo Dpcm, Berlusconi (Confcommercio) “Negozianti e Comune hanno fatto la lor… - SunnySabry : RT @vitalbaa: Si valuta lockdown rigido a Natale, dicono a @OttoemezzoTW. Cosa si sa oggi e non si sapeva 10gg. fa, data dell’ultimo Dpcm?… - andliuz : RT @vitalbaa: Si valuta lockdown rigido a Natale, dicono a @OttoemezzoTW. Cosa si sa oggi e non si sapeva 10gg. fa, data dell’ultimo Dpcm?… -

E se la situazione non cambia, già a Capodanno gli ospedali saranno di nuovo pieni. Medici contro lo shopping natalizio ... Se aspettiamo il miracolo col Dpcm stiamo freschi: il governo non può fare ...«Se gli operatori sanitari non faranno il vaccino, io sono per una forma di obbligo». Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute e docente di ...