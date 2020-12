Nike e Drake lanciano il marchio Nocta (Di martedì 15 dicembre 2020) Nike e Drake lanciano Nocta: la label sarà presentata il 18 dicembre. Per l’artista canadese questo progetto è un sogno che diventa realtà Dopo il suo video Laugh Now Cry Later, girato negli esterni del Nike WHQ, e l’uscita della capsule di merchandise dell’album Certified Lover Boy, Drake e Nike lanciano una nuova sotto-etichetta, Nocta. Con un profilo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 15 dicembre 2020): la label sarà presentata il 18 dicembre. Per l’artista canadese questo progetto è un sogno che diventa realtà Dopo il suo video Laugh Now Cry Later, girato negli esterni delWHQ, e l’uscita della capsule di merchandise dell’album Certified Lover Boy,una nuova sotto-etichetta,. Con un profilo… L'articolo Corriere Nazionale.

gigavisor : Nike e il rapper Drake lanciano la label Nocta - Collater_al : Il primo drop della collezione NOCTA di Drake e Nike - whoisjames_ : L’unico a non essere un atleta ad essere sponsorizzato da Nike benvenuto nella famiglia @Drake. - Affaritaliani : Nike e il rapper Drake lanciano la label Nocta sulle orme di Michael Jordan - fulviofortezza : L'insolita alleanza fra #Nike e il rapper #Drake, per andare oltre lo sport. Preludio a un riposizionamento per il… -