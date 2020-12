Mando Monday | le migliori offerte dell’ottava settimana

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 15 dicembre 2020) Torna l’appuntamento con il, che ha raggiunto con quella appena cominciata l’ottava. Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, ilè un programma internazionale attraverso cui vengono lanciate le novità su prodotti, libri e giochi dedicati alla serie televisiva The Mandalorian 2 (qui il link al trailer ufficiale), visibile in streaming on demand sulla piattaforma Disney+, dove stanno andando in onda i nuovi episodi della seconda stagione (potete abbonarvi al nuovo servizio di streaming cliccando qui). Come seguire is Di fatto, is accompagneranno i fan della serie TV Disney fino al prossimo 21 dicembre, tre giorni dopo la messa in onda dell’ottavo e ultimo episodio della ...