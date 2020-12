Maglione | “L’hotel Taburno è una risorsa da valorizzare celermente”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Le scelte sulnon sono più procrastinabili. Nei prossimi giorni ne parlerò con le istituzioni interessate per trovare al più presto una destinazione d’uso” a dirlo in una nota il deputato e portavoce M5S Pasquale. “Ieri grazie alla disponibilità dei dipendenti della Comunità Montana dele al Presidente Giacomo Buonanno – prosegue il deputato – ho avuto modo di effettuare un sopralluogo nella struttura che, nonostante le aspettative, è in buono stato. Secondo le ultime notizie presto sarà nelle disponibilità della stessa Comunità Montana. Io stesso continuerò a sollecitare le istituzioni interessate affinché tutte le decisioni del caso vengano prese in tempi ragionevoli. Ricordiamo che l’area circostante è fatta di piccole realtà agricole e ...