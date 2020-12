Lazio, i convocati di Simone Inzaghi per la sfida di stasera con il Benevento (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – La squadra è giunta nel Sannio ieri sera via treno, ma Simone Inzaghi ha diramato solo all’ora di pranzo la lista dei convocati per la sfida con il Benevento in programma alle ore 20.45 al Ciro Vigorito. Di seguito l’elenco del tecnico della Lazio che dovrà fare a meno – tra gli altri – di Acerbi, Muriqi, Lucas Leiva e Akpa Akpro. Rientra Luis Alberto, che aveva saltato per infortunio la gara con il Verona. Portieri: Alia, Reina, Strakosha; Difensori: Adeagbo, Armini, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu; Centrocampisti: Anderson, Cataldi, Czyz, Escalante, Lazzari, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira; Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Moro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La squadra è giunta nel Sannio ieri sera via treno, maha diramato solo all’ora di pranzo la lista deiper lacon ilin programma alle ore 20.45 al Ciro Vigorito. Di seguito l’elenco del tecnico dellache dovrà fare a meno – tra gli altri – di Acerbi, Muriqi, Lucas Leiva e Akpa Akpro. Rientra Luis Alberto, che aveva saltato per infortunio la gara con il Verona. Portieri: Alia, Reina, Strakosha; Difensori: Adeagbo, Armini, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu; Centrocampisti: Anderson, Cataldi, Czyz, Escalante, Lazzari, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira; Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Moro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

