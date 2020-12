L’Anno Che Verrà 2021: Gianni Morandi co-conduttore insieme ad Amadeus (Di martedì 15 dicembre 2020) Gianni Morandi Ci sarà anche Gianni Morandi a brindare su Rai1 per l’arrivo del 2021. Il cantante emiliano affiancherà infatti Amedeus nella conduzione de L’Anno Che Verrà. Lo show, arrivato alla sua diciottesima edizione, si congederà dal 2020, fortemente segnato dal Covid-19, in una forma del tutto inedita, visto che per la prima volta andrà in onda da uno studio televisivo. Inizialmente previsto in diretta dall’acciaieria di Terni, il programma Verrà invece trasmesso, sempre tra la notte di giovedì 31 dicembre 2020 e quella di venerdì 1^ gennaio 2021, dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi in Roma dalle 21 circa. Ad ufficializzare la presenza di Morandi nel mega-concerto di Capodanno è stato lo stesso ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 15 dicembre 2020)Ci sarà anchea brindare su Rai1 per l’arrivo del. Il cantante emiliano affiancherà infatti Amedeus nella conduzione deChe. Lo show, arrivato alla sua diciottesima edizione, si congederà dal 2020, fortemente segnato dal Covid-19, in una forma del tutto inedita, visto che per la prima volta andrà in onda da uno studio televisivo. Inizialmente previsto in diretta dall’acciaieria di Terni, il programmainvece trasmesso, sempre tra la notte di giovedì 31 dicembre 2020 e quella di venerdì 1^ gennaio, dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi in Roma dalle 21 circa. Ad ufficializzare la presenza dinel mega-concerto di Capodanno è stato lo stesso ...

