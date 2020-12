La pizza è meglio della camorra | Ciro Di Maio apre il suo locale a Brescia

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 15 dicembre 2020) Frattamaggiore è un comune del Napoletano di cui si occupa più la cronaca giudiziaria che non quella enogastronomica. Trentamila abitanti, povertà diffusa e lacome unica via per arrivare a fine mese. Nel 1990 è qui che nasceDi. Mamma casalinga, papà che oscilla tra lavoretti senza futuro e le sirenemalavita, sorelle che si portano a casa il lavoro da calzolaie per pagare le bollette.cresce qui, senza immaginarsi un futuro diverso. Le sue prime esperienze nel lavoro sono a 14 anni, poi si iscrive all’Alberghiero, ma a 18 anni lascia gli studi e inizia a lavorare. Il rischio che lalo inghiotta è sempre alto ed il padre Eugenio “Geggè” lo sa bene a causa del suo passato ma con tutte le sue forze, con grande coraggio e rischio è riuscito ad ...