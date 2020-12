Jesy Nelson lascia le Little Mix: «Stare nella band ha avuto un costo per la mia salute mentale» (Di martedì 15 dicembre 2020) Jesy Nelson lascia le Little Mix. Dopo i rumors su una pausa della cantante, ora l’annuncio ufficiale arriva sui social: la 29enne saluta per sempre una delle girl band più note della scena musicale e di cui ha fatto parte per ben nove anni. Una decisione presa «con il cuore pesante» scrive la cantante in una lunga lettera condivisa su Instagram. Ma, a quanto pare, inevitabile. Jesy Nelson lo scorso settembre a London. (Photo by Neil Mockford/GC Images) Jesy Nelson, addio alla girl band. L’annuncio social «Gli ultimi nove anni nelle Little Mix sono stati il ??periodo più incredibile della mia vita. Abbiamo realizzato cose che non avrei mai creduto possibili. Dalla vittoria del nostro primo Brit ... Leggi su iodonna (Di martedì 15 dicembre 2020)leMix. Dopo i rumors su una pausa della cantante, ora l’annuncio ufficiale arriva sui social: la 29enne saluta per sempre una delle girlpiù note della scena musicale e di cui ha fatto parte per ben nove anni. Una decisione presa «con il cuore pesante» scrive la cantante in una lunga lettera condivisa su Instagram. Ma, a quanto pare, inevitabile.lo scorso settembre a London. (Photo by Neil Mockford/GC Images), addio alla girl. L’annuncio social «Gli ultimi nove anni nelleMix sono stati il ??periodo più incredibile della mia vita. Abbiamo realizzato cose che non avrei mai creduto possibili. Dalla vittoria del nostro primo Brit ...

