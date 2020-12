Italia zona rossa dal 19 dicembre? Forse più arancione, le ipotesi (Di martedì 15 dicembre 2020) Si parla tanto di Italia zona rossa dal 19 dicembre per l’adozione di misure più rigide per contenere l’eventuale aumento di contagi a gennaio. Come riportato da ‘fanpage.it‘, ci sono diverse ipotesi al vaglio: lo scopo è quello di evitare il lockdown generalizzato, cosa che il Governo ha cercato di fare dal primo momento inventandosi la suddivisione delle Regioni in tre fasce di colore, in base al livello di rischio. Al di là della possibilità dell’Italia zona rossa dal 19 dicembre, il Paese potrebbe colorarsi tutto di arancione, con bar e ristoranti chiusi (potranno solo fare consegne a domicilio fino alle 22, o l’asporto), ed i negozi aperti (niente da fare per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi). ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Si parla tanto didal 19per l’adozione di misure più rigide per contenere l’eventuale aumento di contagi a gennaio. Come riportato da ‘fanpage.it‘, ci sono diverseal vaglio: lo scopo è quello di evitare il lockdown generalizzato, cosa che il Governo ha cercato di fare dal primo momento inventandosi la suddivisione delle Regioni in tre fasce di colore, in base al livello di rischio. Al di là della possibilità dell’dal 19, il Paese potrebbe colorarsi tutto di, con bar e ristoranti chiusi (potranno solo fare consegne a domicilio fino alle 22, o l’asporto), ed i negozi aperti (niente da fare per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi). ...

repubblica : Natale e Capodanno, il governo valuta nuova stretta per otto giorni: Italia zona rossa o arancione nei festivi - matteograndi : Però basta con disinformazione e qualunquismo. In Germania scattano misure perché crescita è esponenziale; in Itali… - Agenzia_Ansa : #Covid: il governo valuta Italia zona rossa o arancione nei giorni festivi #ANSA - alessanFERRON : maledetti da Dio! - Mariann84321559 : RT @Bluefidel47: Il CTS spinge per una zona rossa in Italia per tutte le feste di Natale Quasi tutti i governi mondiali ,non capendo null… -