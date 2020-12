In aumento i ricoveri Più di 65mila le vittime

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 15 dicembre 2020) Redazione Decrescita troppo lenta. Il bollettino del contagio, che oltretutto risente del calo dei tamponi effettuati nel week end, non apre ad un possibile allentamento delle misure ma anzi suggerisce una linea più rigorosa Decrescita troppo lenta. Il bollettino del contagio, che oltretutto risente del calo dei tamponi effettuati nel week end, non apre ad un possibile allentamento delle misure ma anzi suggerisce una linea più rigorosa, una stretta perché l'indice di positività è risalito di nuovo oltre il 10 per cento, 11,6 esattamente. Non solo: aumentano anche iordinari, più 30, anche se decrescono i posti occupati in terapia intensiva, 63 in meno. Le regioni che registrano il maggior numero di nuovo casi sono Veneto, più 2.829; Emilia Romagna, 1.574; Lazio, 1.315; Campania, 1.088. In tutto 12.030 i nuovi positivi registrati ieri che fanno ...