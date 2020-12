Iginio Massari fa poker a Verona (Di martedì 15 dicembre 2020) E’ stato inaugurato ieri a Verona in corso Sant’Anastasia. il nuovo neonato punto vendita del famoso maestro pasticcere Iginio Massari. Il quarto dopo quelli di Brescia, Milano e Torino. In occasione dell’inaugurazione è arrivato il benvenuto del sindaco Federico Sboarina. “Diciamo che Verona fa parte della mia storia già da quando ero giovane e lavoravo per una nota azienda dolciaria (Bauli ) e questo luogo è pieno di cultura, musica, arte e turisti, con Giulietta e Romeo è la città dell’amore e ce ne siamo innamorati anche noi”, queste le parole di Iginio Massari. Immagine di Iginio Massari photo credit: viagginews.comIginio Massari a Verona “Un’altra eccellenza italiana ha scelto la nostra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) E’ stato inaugurato ieri ain corso Sant’Anastasia. il nuovo neonato punto vendita del famoso maestro pasticcere. Il quarto dopo quelli di Brescia, Milano e Torino. In occasione dell’inaugurazione è arrivato il benvenuto del sindaco Federico Sboarina. “Diciamo chefa parte della mia storia già da quando ero giovane e lavoravo per una nota azienda dolciaria (Bauli ) e questo luogo è pieno di cultura, musica, arte e turisti, con Giulietta e Romeo è la città dell’amore e ce ne siamo innamorati anche noi”, queste le parole di. Immagine diphoto credit: viagginews.com“Un’altra eccellenza italiana ha scelto la nostra ...

