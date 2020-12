Grande Fratello Vip: sorpresa di Ariadna Romero a Pierpaolo Pretelli (VIDEO) (Di martedì 15 dicembre 2020) Grande Fratello Vip: Pierpaolo Petrelli riceve una emozionante sorpresa da parte dell’ex compagna Ariadna Romero (con tanto di VIDEOmessaggio del figlio Leonardo). Dopo gli ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip di Samantha De Grenet, Sonia Lorenzini e Filippo Nardi, anche la puntata di ieri sera, lunedì 14 dicembre, ha regalato nuove emozioni. Su tutte, Leggi su 2anews (Di martedì 15 dicembre 2020)Vip:Petrelli riceve una emozionanteda parte dell’ex compagna(con tanto dimessaggio del figlio Leonardo). Dopo gli ingressi nella Casa delVip di Samantha De Grenet, Sonia Lorenzini e Filippo Nardi, anche la puntata di ieri sera, lunedì 14 dicembre, ha regalato nuove emozioni. Su tutte,

trash_italiano : Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - Sa_Phi : IL GRANDE FRATELLO E LA REALTÀ, SONO DUE COSE DIVERSE. #gfvip - aquiver_effe : RT @VinooRosso: fate come volete ma io se guardo un reality come il grande fratello voglio vedere nomination come quelle di tommaso, non co… -