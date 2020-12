Gli negano le cure per il Covid: giovane vittima lascia due figli (Di martedì 15 dicembre 2020) Un ragazzo rimane vittima di una morte assurda: per “colpa” del Covid gli negano le dovute cure. Era malato e combatteva per rimanere in vita. Lo avevano detto che sarebbe… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 15 dicembre 2020) Un ragazzo rimanedi una morte assurda: per “colpa” delglile dovute. Era malato e combatteva per rimanere in vita. Lo avevano detto che sarebbe… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

abouteaster : I classici genitori dei teppisti che negano categoricamente quando gli dici che i figli sono dei teppisti. (Poi lui… - bibi_bibo2002 : @Schalflj @StaseraItalia Veramente meglio se non c’era proprio...ma abbiamo un PdR che quando esce dal sarcofago ..… - cristianaconlaa : @BarbieXanax Cazzo quanto è vero! Poi se gli dici che c’è razzismo anche tra bianchi o negano o lo trattano come una cosa poco importante. - Bacc_investor93 : Purtroppo al cittadino medio (non solo l'italiano) serve. E alle volte serve pure più di una multa. Il popolo non è… - Pall_Gonfiato : #Hernandez riporta in vita il #Milan, i pali gli negano la vittoria: #gol e #highlights -

Ultime Notizie dalla rete : Gli negano Gli negano le cure per il Covid: giovane vittima lascia due figli BlogLive.it Gli negano le cure per il Covid: giovane vittima lascia due figli

Un ragazzo rimane vittima di una morte assurda: per "colpa" del Covid gli negano le dovute cure. Era malato e combatteva per rimanere in vita ... Le forze Ue per punire gli aguzzini di Giulio

E se il caso dell’omicidio di Giulio Regeni non fosse una vicenda solo italiana, ma di tutta l’Unione europea? Con l’entrata in vigore, pochi giorni fa, del “Global Human Rights Sanctions Regime” sull ... Un ragazzo rimane vittima di una morte assurda: per "colpa" del Covid gli negano le dovute cure. Era malato e combatteva per rimanere in vita ...E se il caso dell’omicidio di Giulio Regeni non fosse una vicenda solo italiana, ma di tutta l’Unione europea? Con l’entrata in vigore, pochi giorni fa, del “Global Human Rights Sanctions Regime” sull ...