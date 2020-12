Gessica Notaro | confermati 15 anni all’ex compagno Tavares

Leggi su 361magazine

(Di martedì 15 dicembre 2020) L’uomo la sfregiò con l’acido La Cassazione ha confermato, oggi, martedì 15 dicembre, la condanna a 15e cinque mesi a Edson, exdiaccusato di averla non solo perseguitata ma anche sfregiata con l’acido. Diventa definitivo così il verdetto che era stato emesso dalla Corte di Appello di Bologna il 15 novembre del 2018 ed è stato respinto il ricordo della difesa.attualmente si trova in carcere condannato per l’agguato del 10 gennaio 2017 avvenuto a Rimini. Dalacerca di sensibilizzare tutti sul tema della violenza delle donne così come ha fatto, con un toccante messaggio, il 25 novembre, nel giorno proprio contro gli abusi sul sesso femminile. Leggi anche:...