Follia videoludica | padre perde ai videogame e massacra di botte il figlio | uccidendolo

(Di martedì 15 dicembre 2020) Uninfuriato dopo aver perso una partita ala cui stava giocando ha ucciso diilappena nato. Sin dal tempo in cui è uscito Carmageddon, videogioco del 1997 basato solo ed esclusivamente sull’investire i passanti con un’auto, si è compreso che alla base del successo di alcuni videogiochi c’era una componente violenta. La diffusione e la fama ottenute dal, infatti, hanno fatto interrogare le autorità sulla possibilità che questi strumenti di divertimento, questi passatempi, potessero essere una matrice della violenza nel mondo. La medesima domanda, seguita da polemica e feroci attacchi al medium videoludico si è ripetuta negli anni diverse volte. Tra itacciati di istigare alla violenza c’è stato più volte Gran Theft ...

Ultime Notizie dalla rete : Follia videoludica

