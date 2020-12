Felicity Jones, come si entra nello spazio di George Clooney (Di martedì 15 dicembre 2020) Felicity Jones vista da Simona Siri: la donna più spaziale del momento - grazie al suo ultimo ruolo - e una donna che racconta perché l’attrice ha conquistato lo spazio di George Clooney, e quello degli uomini in generale. È una delle storie pubblicate su GQ di dicembre 2020, aspettando di vedere Felicity Jones in The Midnight Sky, il film di Clooney (su Netflix dal 23/12) dal romanzo La distanza tra le stelle di Lily Brooks-Dalton (editrice Nord). Ma come è arrivata ad essere la regina delle galassie? Trentasette anni, inglese di Birmingham, madre pubblicitaria e padre giornalista, una vaga discendenza italiana grazie a un bis bisnonno di Lucca, Felicity Jones inizia a recitare da ragazzina, ... Leggi su gqitalia (Di martedì 15 dicembre 2020)vista da Simona Siri: la donna più spaziale del momento - grazie al suo ultimo ruolo - e una donna che racconta perché l’attrice ha conquistato lodi, e quello degli uomini in generale. È una delle storie pubblicate su GQ di dicembre 2020, aspettando di vederein The Midnight Sky, il film di(su Netflix dal 23/12) dal romanzo La distanza tra le stelle di Lily Brooks-Dalton (editrice Nord). Maè arrivata ad essere la regina delle galassie? Trentasette anni, inglese di Birmingham, madre pubblicitaria e padre giornalista, una vaga discendenza italiana grazie a un bis bisnonno di Lucca,inizia a recitare da ragazzina, ...

