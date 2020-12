È Orta d’Atella la città più giovane d’Italia | ma quante le opportunità per i ragazzi?

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 15 dicembre 2020) La Campania, con una media di 42 anni, si riconferma la regione con la popolazione più. È qui che c’è lacon più giovani in assoluto:di Atella, in provincia di Caserta. Mentre in Italia l’indice di vecchiaia, ovvero il rapporto tra gli over 65 anni e gli under 15, è cresciuto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.