Cyberpunk 2077 e il crunch tanto criticato tra sviluppatori sfiniti e ferie confermate

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Durante la conference call per gli investitori tenuta ieri, tra le altre cose, il co-CEO di CD Projekt Red, Adam Kicinski, ha parlato del lavoro successivo al lancio die di come il team di sviluppo, nonostante tutto, si sia meritato le suenatalizie. Data l'entità del lavoro ancora in corso, vista la continua elaborazione di patch e bug-solving, Kicinski si è premurato di confermare che in realtà, a differenza di quanto si potrebbe pensare, il team dinon riceverà aiuti esterni dagli altri team del gruppo, Spokko e Gwent Team, che continueranno a lavorare sui loro progetti (ovvero The Witcher: Monster Slayer mobile game e Gwent). "Il team dicontinuerà a lavorare sulle patch, e ci vorrà ancora parecchio lavoro, ma al contempo lavoriamo anche a progetti futuri. ...